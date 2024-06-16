Ще майже 1200 окупантів і 58 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати рф за добу [ Редагувати ]
Сили оборони України за добу ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 526 310 солдатів. Також захисники України знищили 58 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:
особового складу - 526 310 (+1160) осіб ліквідовано;
танків - 7956 од;
бойових броньованих машин - 15 269 (+6) од.;
артилерійських систем - 13 913 (+58) од.;
РСЗВ - 1104 (+1) од.;
засоби ППО - 853 од.;
літаків - 359 од.;
гелікоптерів - 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 159 (+11) од.;
крилатих ракет - 2296 (+3) од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 18 967 (+56) од.;
спеціальної техніки - 2325 (+3) од.
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