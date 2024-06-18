П'ятнадцятий випуск у Військовому ліцеї Державної прикордонної служби України відбувся у Хмельницькому. З 69 випускників 54 налаштовані вступати в Національну академію Державної прикордонної служби України.

За плечима цих юнаків 4 роки навчання у Військовому ліцеї Державної прикордонної служби України. З-поміж них і віцесержант Владислав, який мріє стати офіцером-прикордонником.

Владислав Татарченко, випускник ліцею:

Взагалі, курсантом, спочатку. Піти на 4-й факультет, вивчитись на філолога. Я буду вивчати англійську, німецьку і польську мови. З нашого підрозділу планують вступити 54 чоловіки в академію, з 69. Інші планують іти в інші структури військові.

Мати випускника Лілія у Хмельницький приїхала з Харківщини.

Лілія Ковалівська, мати випускника:

Ми живемо за 30 кілометрів від кордону. Тривожно. Буває страшно. Діти дають сил.

Дружина військового підтримує мрію старшого сина стати офіцером-прикордонником.

Лілія Ковалівська, мати випускника:

Мій чоловік, він вже проходить другу війну, з початку 2014 року, то він дає настрій, такий настрій, настанову Владу: а хто як не ми? Ми повинні ставати на захист нашої України.

За п'ятнадцять років ліцей підготував тисячу вісімсот випускників. Більшість зараз захищають Україну на всіх фронтах.

Два роки тому ліцей із Сум переїхав у Хмельницький. Тут навчаються діти з 15 областей України.

Валерій Хіміч, начальник Військового ліцею Державної прикордонної Служби України:

Ми є закладом Держприкордонної служби України, і навчальний процес, виховний процес організований для забезпечення якісної освіти й подальшого вступу до Нацакадемії, продовження служби в Держприкордонній службі України.

Серед педагогів ліцею - кадрові військові. Ігор Корсун служив у Краматорську і Маріуполі. Прикордонник був поранений і пережив полон.

Ігор Корсун, командир взводу Ліцею:

З 6 ранку до 22-ї стояли. Перших два тижні взагалі постійно били. Відкривалась просто камера, ми лягали, і нас просто били. Бувало просто так били, бувало, за те, що нас заставляли вчити гімн росії.

А вдома чекали сини й дружина Василина, яка за 9 місяців полону чоловіка жодного разу не плакала. Лише коли обійняла чоловіка у шпиталі, не стрималася.

Василина Корсун, дружина військового:

Просто руки отак зійшлися. Я думаю: нічого, відгодуємо. Більше 20 кг втратив ваги. Десь 24 кг втратив ваги.

Ігор для ліцеїстів - приклад сили духу і незламності.

Ігор Корсун, командир взводу Ліцею:

Роботи є багато. Різні люди, з різних регіонів, багато напівсирот є. Я вважаю, що військовий ліцей досить потужний, досить сильна база.

Чотири роки у ліцеї - лише перша сходинка для Владислава та однокурсників, які прагнуть стати офіцерами-прикордонниками.

Далі вступні іспити в академію і ще 4 роки навчання.