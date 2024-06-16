Ситуація в енергосистемі України у наступні кілька тижнів буде набагато важчою, ніж зараз. Про це у неділю, 16 червня, попередив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі "Суспільного".

За його словами, через ремонти на енергоблоках атомних електростанцій більше відключень буде з 11:00 до 23:00. І так триватиме, орієнтовно, до кінця липня, зазначив Кудрицький.

Треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так - досить суттєвими.

Він зазначив, що на тривалість відключень впливають три фактори:

Це ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку. Це величини імпорту. І це погода, яка впливає на споживання.

Кудрицький також додав, що в українській енергетиці наразі є дві основні стратегічні критичні потреби:

відновити до опалювального сезону ті електростанції, які були пошкоджені російськими обстрілами, здебільшого ТЕС - тут має вистачити ресурсу від міжнародних партнерів;

побудувати нову генерацію. Тут треба розраховувати не стільки на публічні фонди, скільки на приватні інвестиції.

Раніше ми писали про те, що у Міненерго розповіли про стан системи.