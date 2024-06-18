Просування росіян на півночі Харківської області сповільнилось завдяки дозволу країн-партнерів України бити західною зброєю по прикордонню росії.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Дякую всім, хто допомагав і допомагає. Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки. Серед іншого це стосується безпеки Харкова", - сказав президент.

Віе зауважив, що значною мірою на ситуацію у Харкові та області вплинуло знищення поблизу кордону нашими силами позицій та пускових установок російських терористів. За словами президента, це справді має значення.

"Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували. І за результатами боїв уже зараз, у червні, на різних ділянках фронту я хочу подякувати всім нашим солдатам", - підкреслив він.