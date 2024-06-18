У Байдена висловили занепокоєння через візит путіна до КНДР і назвали це ознакою відчаю [ Редагувати ]
Візит російського диктатора володимира путіна до Північної Кореї є актом відчаю. Це має викликати занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру.
Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен та прес-секретар Білого дома Карін Жан-П'єр.
Блінкен заявив, що візит Путіна до Північної Кореї став ознакою його відчаю зміцнити відносини з країнами, які можуть підтримати його війну проти України.
Держсекретар додав, що підтримка Китаю дозволила Росії зберегти свою оборонно-промислову базу, поставляючи 70% верстатів, які Москва імпортує, і 90% мікроелектроніки.
"Це має припинитися", - сказав він.
Позиція Білого дому
Карін Жан-П'єр заявила, що поглиблення співробітництва між Росією і КНДР є тенденцією, яка повинна викликати серйозну стурбованість у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру і стабільності на Корейському півострові.
Також вона згадала і підтримку народу України, який захищає свою свободу і незалежність від російської агресії та вторгнення.
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