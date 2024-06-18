Візит російського диктатора володимира путіна до Північної Кореї є актом відчаю. Це має викликати занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен та прес-секретар Білого дома Карін Жан-П'єр.

Блінкен заявив, що візит Путіна до Північної Кореї став ознакою його відчаю зміцнити відносини з країнами, які можуть підтримати його війну проти України.

Держсекретар додав, що підтримка Китаю дозволила Росії зберегти свою оборонно-промислову базу, поставляючи 70% верстатів, які Москва імпортує, і 90% мікроелектроніки.

"Це має припинитися", - сказав він.

Позиція Білого дому

Карін Жан-П'єр заявила, що поглиблення співробітництва між Росією і КНДР є тенденцією, яка повинна викликати серйозну стурбованість у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру і стабільності на Корейському півострові.

Також вона згадала і підтримку народу України, який захищає свою свободу і незалежність від російської агресії та вторгнення.