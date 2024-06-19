Збірна Німеччини перемогла національну команду Угорщини у другому турі групового етапу чемпіонату Європи, завчасно забезпечивши собі місце в 1/8 фіналу турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

На початку матчу угорці під керівництвом Марко Россі мали шанс відзначитися, але Нойєр врятував свою команду після удару Шаллая. У відповідь Гаверц двічі пробивав по воротах, проте Гулачі зумів відбити обидва удари. А от Андріх, отримавши передачу від Крооса, влучив в оборонця.

Німці відкрили рахунок на 22-й хвилині. Мусіала зіграв у стінку з Гюндоганом, який виграв боротьбу в Орбана, і відправив м'яч у сітку воріт збірної Угорщини. Гулачі не зміг врятувати свою команду цього разу.

Угорська збірна швидко оговталася, але Нойєр продовжував рятувати свою команду. Він витягнув м'яч з дев'ятки після удару Собослая зі штрафного і парирував добивання Болли. Капітан угорців також не зміг пробити Нойєра з меж штрафного.

На початку другого тайму обидві команди змарнували свої моменти. Кроос після прострілу Гюндогана не зміг переграти Гулачі, а Варга головою пробив над поперечиною. Мусіала, змістившись в центр, закрутив м'яч повз рамку.

На 67-й хвилині Бундестім організувала зразкову комбінацію. Міттельштедт підключився до атаки та отримав передачу від Мусіали у штрафному майданчику. Він спокійно покотив м'яч у центр, звідки Гюндоган у дотик пробив під Гулачі – 2:0.

У фінальні 20 хвилин Німеччина була ближча до третього гола, ніж Угорщина до свого першого. Попри невикористані нагоди, німецька команда першою забезпечила собі місце у плей-офф Євро-2024, гарантувавши щонайменше другу позицію в групі.