Хорватія та Албанія зіграли внічию на Євро-2024 [ Редагувати ]
Збірна Хорватії зіграла внічию 2:2 із командою Албанії у другому турі групи B чемпіонату Європи з футболу. Гра проходила на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі.
У албанців забили: Кязім Лячі (11), Клаус Гясуля (90+5). На 76 хвилині Гясуля зрізав м'яч у ворота. У хорватів забив Андрій Крамарич на 74-й хвилині.
За підсумками минулого матчу збірні Хорватії та Албанії набрали по 1 очку. У турнірній таблиці групи B перше місце посідає Іспанія з 3 очками, друге місце - Італія (3 очки), далі Албанія (1) та Хорватія (1).
Матч другого туру між командами Іспанії та Італії відбудеться 20 червня. 24 червня відбудеться заключний тур, збірна Хорватія зіграє з командою Італії, Албанія - з Іспанією. Вирішальний матч чемпіонату Європи пройде 14 липня у Берліні.
Нагадаємо, суперкомп'ютер назвав фаворитів Євро-2024 і спрогнозував долю збірної України.
по темі
Збірна Франції з рахунком 1:0 обіграла команду Австрії у матчі першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу. На 38-й хвилині м'яч у свої ворота забив гравець австрійської збірної Максиміліан Вебер.
"Для всіх це було неочікувано": Сергій Ребров пояснив поразку від збірної Румунії в першому матчі Євро-2024
Бельгія програла Словаччині на Євро-2024 з рахунком 0:1
За день до старту Євро-2024 національна збірна України провела відкрите тренування на стадіоні BRITA Arena, що розташований у місті Вісбаден - адміністративному центрі землі Гессен
З 14 червня по 14 липня у Німеччині відбудеться чемпіонат Європи з футболу. Найдорожчими гравцями Євро-2024, за даними порталу Transfermarkt, є нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе та півзахисник англійської національної команди Джуд Беллінгем. Їхня трансферна вартість оцінюється в 180 млн євро