Ясір Асані (у центрі), Лука Модріч (ліворуч) та Ловро Майєр

Збірна Хорватії зіграла внічию 2:2 із командою Албанії у другому турі групи B чемпіонату Європи з футболу. Гра проходила на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі.

У албанців забили: Кязім Лячі (11), Клаус Гясуля (90+5). На 76 хвилині Гясуля зрізав м'яч у ворота. У хорватів забив Андрій Крамарич на 74-й хвилині.

За підсумками минулого матчу збірні Хорватії та Албанії набрали по 1 очку. У турнірній таблиці групи B перше місце посідає Іспанія з 3 очками, друге місце - Італія (3 очки), далі Албанія (1) та Хорватія (1).

Матч другого туру між командами Іспанії та Італії відбудеться 20 червня. 24 червня відбудеться заключний тур, збірна Хорватія зіграє з командою Італії, Албанія - з Іспанією. Вирішальний матч чемпіонату Європи пройде 14 липня у Берліні.

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