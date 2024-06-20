Українські авіатори розпочали польоти на симуляторах F-16. Тренування відбувається у Франції, і це вже друга фаза підготовки бойових льотчиків для ЗСУ.

Як просувається вишкіл? Що говорять про наших хлопців французькі інструктори? Та коли нарешті вони зможуть виконувати бойові завдання в українському небі? Про все це у матеріалі Ольги Жидецької.

Це військова авіабаза французьких ВПС. Де саме вона розташована - таємниця. Журналістів пустили сюди уперше - побачити, як тренуються майбутні українські пілоти винищувачів F-16. Щоправда, показувати обличчя курсантів та деяких інструкторів теж заборонено з міркувань безпеки. Перша група з одинадцяти наших авіаторів прибула сюди на початку квітня. Тиждень тому вони перейшли до нового етапу навчань - на симуляторах та польотів на штурмовиках "Альфа Джет".

Франц, полковник повітряних сил, інструктор:

Просто зараз український пілот-стажер у літаку, на сеансі симуляції, який виконує навігаційну місію, навігацію з тактичною структурою, з імітацією загроз, щоби досягти поставленої мети та вразити ціль теж імітованим способом.

Ця авіабаза - єдина у Франції, де є ескадрилья Alpha Jet. До 2019 року тут вчили бельгійських і французьких пілотів. Авіагрупу мали розформувати, але війна рф проти України змінила плани. Приборні панелі літаків переобладнали під модель F-16. Це вирішило проблему нестачі тренувальних майданчиків, адже Україна потребує сотні льотчиків. Їх навчання - тривалий і клопіткий процес. Він включає і теорію, і практику, і психологічну підготовку.

Франц, полковник повітряних сил, інструктор:

Потім, коли ми вже опинимося вже в повітрі, де буде трохи більше стресу, більше емоцій, але і більш суворі обмеження, ми зможемо діяти ефективніше та оптимізувати послідовність підготовки до польоту.

Під час навчальних польотів курсанти тренуватимуться не тільки керувати винищувачами, а й вражати цілі. Завдання сьогоднішнього тренування: імітація бомбардування складу боєприпасів.

Старший сержант Тібо, оперативний механік Alpha Jet:

Вони стрілятимуть тренувальними снарядами. По суті це просто великий шматок металу, який вони випускають. У ньому немає нічого вибухонебезпечного. Ризику немає.

Українські пілоти, хоч і дуже молоді - не новачки. В Україні вони вже налітали близько ста годин. Потім пройшли початкову підготовку у Великій Британії за стандартами НАТО, зокрема курс з англійської мови.

Полковник Ян Малард, речник повітряних сил та космічного агентства Франції:

Українським курсантам від 21 до 23 років, тож вони молоді та дуже мотивовані вивчати всі ази винищувальної авіації.

Темп тренування на цьому етапі пришвидшено втричі. Однак обсяги навчальних завдань не скорочено. Після нього українські льотчики зможуть без проблем перейти на літаки F-16 або Mirage 2000-5, які пообіцяла надати Україні Франція.

Полковник Ян Малард, речник повітряних сил та космічного агентства Франції:

Українські курсанти зараз проходять шестимісячний курс навчання основ польотів на винищувачах у південно-західній Франції. Після цього їхня підготовка продовжиться на іншій навчальній базі, де далі вони опановуватимуть уже F-16.

Франція планує підготувати 26 українських пілотів за два роки. Перший випуск має пройти бойове хрещення вже восени. Також на завершальних етапах навчання наші пілоти у Данії та США. А Нідерланди вже натренували першу групу техперсоналу. Самі ж F-16, за словами міністра оборони Рустема Умєрова, мають з'явитися в Україні найближчим часом.

Винищувачі нам пообіцяли передати Данія, Нідерланди, Норвегія, Бельгія, США. У цілому, щоби досягти паритету з російською авіацією, за підрахунками офісу президента, Україні потрібно до 130 F-16.