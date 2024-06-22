Польща вчергове підійняла свої винищувачі в повітря через російську атаку проти об’єктів інфраструктури на території України. Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації російської федерації у зв'язку з ударами з використанням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу Shahed і балістичних ракет, здійсненими, серед іншого, по об'єктах, розташованих на заході української території.

Там також запевнили, що "всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору були активовані" і що воно "постійно відстежує ситуацію". О 6 ранку стало відомо, що підняті літаки повернулися на базу.

Це була дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки масована ракетна атака дальньої авіації російської федерації накрила всю територію України, включаючи прикордонні з Польщею регіони, - пожалілися в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

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