Білий дім планує скасувати заборону на роботу військових підрядників в Україні - CNN [ Редагувати ]
Адміністрація президента США Джо Байдена готується зняти фактичну заборону на розміщення американських військових підрядників в Україні, повідомляє СNN з посиланням на джерела.
Зняття заборони розробляється в останні місяці через активне просування російської армії на фронті. Зняття заборони можливе цього року, що дозволить прискорити ремонт та технічне обслуговування американських систем озброєння в Україні. Наразі американська техніка ремонтується у Польщі.
Співрозмовники телеканалу уточнили, що чиновники адміністрації поки що не отримали остаточного схвалення від американського президента. Пентагон спростував чутки про зміну позиції президента США про відправлення військових в Україну.
Ми не ухвалили жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання передчасне. Президент абсолютно твердий у тому, що не відправлятиме американські війська в Україну.
Обговорення відправлення військового контингенту країн НАТО до України розпочалося після заяви президента Франції Емманюеля Макрона у лютому. Пізніше він назвав дві умови для цього - прорив фронту та відповідний запит Києва.
13 червня Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не мають наміру відправляти своїх солдатів воювати за Україну.
Раніше Байден дозволив Україні бити з HIMARS, GMLRS та артилерії по росії.
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