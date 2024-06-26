Адміністрація президента США Джо Байдена готується зняти фактичну заборону на розміщення американських військових підрядників в Україні, повідомляє СNN з посиланням на джерела.

Зняття заборони розробляється в останні місяці через активне просування російської армії на фронті. Зняття заборони можливе цього року, що дозволить прискорити ремонт та технічне обслуговування американських систем озброєння в Україні. Наразі американська техніка ремонтується у Польщі.

​Співрозмовники телеканалу уточнили, що чиновники адміністрації поки що не отримали остаточного схвалення від американського президента. Пентагон спростував чутки про зміну позиції президента США про відправлення військових в Україну.

Ми не ухвалили жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання передчасне. Президент абсолютно твердий у тому, що не відправлятиме американські війська в Україну.

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Обговорення відправлення військового контингенту країн НАТО до України розпочалося після заяви президента Франції Емманюеля Макрона у лютому. Пізніше він назвав дві умови для цього - прорив фронту та відповідний запит Києва.

13 червня Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не мають наміру відправляти своїх солдатів воювати за Україну.

Раніше Байден дозволив Україні бити з HIMARS, GMLRS та артилерії по росії.