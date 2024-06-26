"Мій подарунок вам": Усик відмовився від титулу IBF на користь бою Джошуа - Дюбуа (відео) [ Редагувати ]
Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) відмовився від чемпіонського титулу IBF для поєдинку між тимчасовим володарем титулу Даніелем Дюбуа (21-2, 20 КО) та Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).
Про це український боксер заявив у Instagram.
Всім привіт. Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, пояс IBF важливий для вас. Назвімо це моїм подарунком вам для 21 вересня (дата бою між Дюбуа та Джошуа - ред.). Слава Богу за все. Слава Україні!
"Пояс IBF - мій подарунок вам на 21.09.2024. Світ любить сильних. Ваш друг, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик", - йдеться у дописі до відео.
Даніель Дюбуа достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF. Ентоні Джошуа у своєму останньому десятираундовому поєдинку у другому раунді відправив у нокаут ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.
У 2021 році Усик відібрав пояси IBF, WBA та WBO у британця Ентоні Джошуа, перемігши рішенням суддів, а у 2022-му вперше захистив їх, вигравши рішенням суддів у цього ж суперника у повторному бою.
У червні 2023 року Усик вдруге захистив пояси, перемігши британця Даніеля Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді. Українець, як і раніше, не знає поразок на професійному рингу - 22 перемоги (14 нокаутом).
18 травня 2024 року 37-річний Усик втретє захистив титули чемпіона світу за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA, з приставкою "супер") та Всесвітньої боксерської організації (WBO) та завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC), що належав британцю Тайсону Ф'юрі.
У дев'ятому раунді Олександр Усик відправив суперника в нокдаун, однак той зміг продовжити бій. У підсумку український боксер переміг роздільним рішенням суддів і став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії з 1999 року.
Українець, як і раніше, не знає поразок на професійному рингу - 22 перемоги (14 нокаутом).
Реванш між Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі запланований на 12 жовтня в Саудівській Аравії.
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