Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) відмовився від чемпіонського титулу IBF для поєдинку між тимчасовим володарем титулу Даніелем Дюбуа (21-2, 20 КО) та Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це український боксер заявив у Instagram.

Всім привіт. Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, пояс IBF важливий для вас. Назвімо це моїм подарунком вам для 21 вересня (дата бою між Дюбуа та Джошуа - ред.). Слава Богу за все. Слава Україні!

"Пояс IBF - мій подарунок вам на 21.09.2024. Світ любить сильних. Ваш друг, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик", - йдеться у дописі до відео.

Даніель Дюбуа достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF. Ентоні Джошуа у своєму останньому десятираундовому поєдинку у другому раунді відправив у нокаут ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

У 2021 році Усик відібрав пояси IBF, WBA та WBO у британця Ентоні Джошуа, перемігши рішенням суддів, а у 2022-му вперше захистив їх, вигравши рішенням суддів у цього ж суперника у повторному бою.

У червні 2023 року Усик вдруге захистив пояси, перемігши британця Даніеля Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді. Українець, як і раніше, не знає поразок на професійному рингу - 22 перемоги (14 нокаутом).

18 травня 2024 року 37-річний Усик втретє захистив титули чемпіона світу за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA, з приставкою "супер") та Всесвітньої боксерської організації (WBO) та завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC), що належав британцю Тайсону Ф'юрі.

У дев'ятому раунді Олександр Усик відправив суперника в нокдаун, однак той зміг продовжити бій. У підсумку український боксер переміг роздільним рішенням суддів і став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії з 1999 року.

Українець, як і раніше, не знає поразок на професійному рингу - 22 перемоги (14 нокаутом).

Реванш між Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі запланований на 12 жовтня в Саудівській Аравії.