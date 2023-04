Британський боксер Ентоні Джошуа здобув перемогу у першому поєдинку після двох поразок поспіль від українця Олександра Усика.

У 12-раундовому рейтинговому бою суперважкої вагової категорії, який пройшов у Лондоні, він виграв у американця Джермейна Франкліна рішенням суддів.

Franklin took a few peaches from AJ 😦#JoshuaFranklin pic.twitter.com/wJEd8Dj25a