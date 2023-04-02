Британський боксер Ентоні Джошуа здобув перемогу у першому поєдинку після двох поразок поспіль від українця Олександра Усика.

У 12-раундовому рейтинговому бою суперважкої вагової категорії, який пройшов у Лондоні, він виграв у американця Джермейна Франкліна рішенням суддів.

Franklin took a few peaches from AJ 😦#JoshuaFranklin pic.twitter.com/wJEd8Dj25a — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 2, 2023

Джошуа вперше вийшов на ринг після двох поєдинків з Усиком. У першому, який відбувся у Лондоні у вересні 2021 року, британець програв рішенням суддів і втратив титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) та Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Другий бій, який відбувся у серпні 2022 року, також завершився перемогою рішенням суддів Усика, який захистив титули чемпіона світу за трьома престижними версіями.

В активі 33-річного Джошуа тепер 25 перемог (22 нокаутом) і 3 поразки. У 29-річного Франкліна - 21 перемога (14 нокаутом) та 2 поразки. Раніше він програв британцю Ділліану Уайту рішенням суддів.

Ентоні Джошуа