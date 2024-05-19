Реванш між українським чемпіоном Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі гарантований контрактом і запланований на 12 жовтня, повідомив ESPN. Напередодні, 18 травня, Усик переміг Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Після бою Тайсон Ф'юрі привітав суперника, однак почав вимагати реваншу. За його словами, у більшості раундів саме він перемагав.

Я повторюся, я вірю, що виграв бій, але я не висуватиму відмовки.

Олександр Усик одразу після поєдинку прокричав з рингу:

Звичайно, я готовий до реваншу. Ми влаштуємо ще одну круту битву.

Бій відбувся у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) та складався з 12 раундів. У дев'ятому раунді Олександр Усик відправив суперника в нокдаун, однак той зміг продовжити бій.

У підсумку український боксер переміг роздільним рішенням суддів і став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії з 1999 року.

Гарантований гонорар Ф'юрі за цей поєдинок становитиме $69 млн, Усика - $34 млн. Доходи боксерів можуть зрости за рахунок продажу телевізійних трансляцій.

37-річний Усик втретє захистив титули чемпіона світу за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA, з приставкою "супер") та Всесвітньої боксерської організації (WBO) та завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC), що належав Ф'юрі.

У 2021 році Усик відібрав пояси IBF, WBA та WBO у британця Ентоні Джошуа, перемігши рішенням суддів, а у 2022-му вперше захистив їх, вигравши рішенням суддів у цього ж суперника у повторному бою.

У червні 2023 року Усик вдруге захистив пояси, перемігши британця Даніеля Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді. Українець, як і раніше, не знає поразок на професійному рингу - 22 перемоги (14 нокаутом).

Усик раніше володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, WBA та WBC у вазі до 90,71 кг. Він є переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії, у фіналі якої переміг росіянина Мурата Гасієва та об'єднав чотири чемпіонські пояси. Українець провів шостий поєдинок у суперважкій категорії, у якій дебютував у жовтні 2019 року.

35-річний Тайсон Ф'юрі зазнав першої поразки на професійному рингу за 34 перемогах (24 нокаутом) та 1 нічиїй. Він не зумів вчетверте захистити титул чемпіона світу за версією WBC, який виборов у лютому 2020 року завдяки перемозі над американцем Деонтеєм Вайлдером технічним нокаутом у 7-му раунді. У жовтні 2021 року британець вдруге переміг Вайлдера - технічним нокаутом в 11-му раунді, у квітні 2022 року виграв у співвітчизника Ділліана Вайта технічним нокаутом у 6-му раунді, а в грудні - у співвітчизника Дерека Чісору.

У листопаді 2015 року Ф'юрі переміг українця Володимира Кличка та завоював титули за версіями IBF, WBA та WBO. Після цього британець пропустив 2,5 роки через проблеми зі здоров'ям та наркотиками.

У даний час званням абсолютного чемпіона світу також володіють японець Наоя Іноуе (до 55,2 кг), американець Теренс Кроуфорд (до 66,68 кг) і мексиканець Сауль Альварес (до 76,2 кг).