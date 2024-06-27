Ще 1260 загарбників і 42 артсистеми: Генштаб оновив втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні за добу з 26 на 27 червня, становили 1260 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 539 320 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 42 артилерійські системи та 9 бойових бронемашин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали:
особового складу - 539 320 (+1260) осіб ліквідовано;
танків - 8042 (+3) од.;
бойових броньованих машин - 15 459 (+9) од.;
артилерійських систем - 14 363 (+42) од.;
РСЗВ - 1108 од.;
засоби ППО - 868 (+5) од.;
літаків - 359 од.;
гелікоптерів - 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 459 (+24) од.;
крилатих ракет - 2324 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 19 468 (+61) од.;
спеціальної техніки - 2420 (+11) од.
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