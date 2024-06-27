У четвер, 27 червня, президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з блоком країн. Про це повідомляє кореспондентка «Інтер» з місця подій у Брюсселі.

Україна підписала безпекову угоду з цілим блоком держав. Президент України Володимир Зеленський, голова Євроради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поставили свої підписи під документом, який закріплює 10- річну підтримку України з боку Євросоюзу. Одразу після цього голова держави підписав безпекові угоди ще з двома країнами - з Литвою та Естонією. Угода з ЄС передбачає військову, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку України впродовж 10 років.

Також сам президент повідомив про підписані угоди на своїй сторінці в Telegram:

Литва – принциповий і надійний партнер України. І сьогодні ми робимо ще більше для нашої єдності та спільної безпеки. У Брюсселі разом із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між нашими державами.

"Литва щороку надаватиме Україні безпекову та політичну підтримку. І обов’язково разом будемо у Євросоюзі й НАТО. Дякую за всю підтримку нашої держави та людей", - сказав він.