Польща та країни Балтії хочуть відгородитися від рф суцільною бетонною стіною [ Редагувати ]
росія загрожує всій Європі, а найперше східному флангу НАТО. Відгородитися від агресора суцільною бетонною стіною прагнуть Польща, Литва, Латвія та Естонія. Адже саме вони першими прийматимуть удар, якщо москва збереться війною проти Альянсу. А в тому, що це рано чи пізно станеться, впевнені майже всі. Анна Басова продовжить.
Обнести зовнішні кордони ЄС лінією захисту найперше прагнуть Польща та країни Балтії, які межують із потенційним ворогом. Вважають: фізичний бар'єр від прямих і гібридних загроз захистить не лише прикордонні території, а й увесь блок із 27-ми країнами із сукупним населенням понад 450 мільйонів. Відповідного листа лідери 4-х країн уже доправили главі ЄС.
Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони Польщі:
Те, про що ми говорили: "Щит Сходу" стримає війська противника у разі прямої агресії, заразом дасть можливість розгорнути польську армію. І йдеться не лише про лінію оборони на польському кордоні, а й вздовж рубежів Латвії, Литви та Естонії. Ось це реальний захист європейських кордонів.
Орієнтовна ціна питання - два з половиною мільярди євро, затребувана довжина - близько семисот кілометрів. І поки вирішення питання триває, Естонія взялася зміцнювати кордони самотужки. У планах - спорудження близько шестисот бетонних бункерів, зокрема, біля Чудського озера. За задумом, кожен міститиме по 10 солдатів на площі у 35 квадратних метрів. Аналогічні плани виношують і Латвія з Литвою. Адже залякування з москви в бік усього регіону лунали задовго до повномасштабного вторгнення в Україну, навіть попри членство в ЄС і НАТО.
Нинішня ситуація - це велика спокуса для росії напасти на країни НАТО. Рано чи пізно у кремлі побачать вікно можливостей і скористаються ним. Для стримування вже надто пізно, замість цього необхідно посилювати оборону, причому негайно.
Даля Грибаускайте, президент Литви (2009-2019):
У тому, що російський диктатор планує напасти на східний фланг НАТО, сумнівів майже не залишилося. І хоча в інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону він заявив, що не має планів на Балтійський регіон, у самих цих країнах кажуть - аналогічна риторика лунала за лічені тижні до вторгнення в Україну. Черговим доказом нарощування агресії стали спільні російсько-білоруські військові навчання, на яких відпрацьовують бойове застосування тактичної ядерної зброї.
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