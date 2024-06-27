росія загрожує всій Європі, а найперше східному флангу НАТО. Відгородитися від агресора суцільною бетонною стіною прагнуть Польща, Литва, Латвія та Естонія. Адже саме вони першими прийматимуть удар, якщо москва збереться війною проти Альянсу. А в тому, що це рано чи пізно станеться, впевнені майже всі. Анна Басова продовжить.

Обнести зовнішні кордони ЄС лінією захисту найперше прагнуть Польща та країни Балтії, які межують із потенційним ворогом. Вважають: фізичний бар'єр від прямих і гібридних загроз захистить не лише прикордонні території, а й увесь блок із 27-ми країнами із сукупним населенням понад 450 мільйонів. Відповідного листа лідери 4-х країн уже доправили главі ЄС.

Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони Польщі:

Те, про що ми говорили: "Щит Сходу" стримає війська противника у разі прямої агресії, заразом дасть можливість розгорнути польську армію. І йдеться не лише про лінію оборони на польському кордоні, а й вздовж рубежів Латвії, Литви та Естонії. Ось це реальний захист європейських кордонів.

Орієнтовна ціна питання - два з половиною мільярди євро, затребувана довжина - близько семисот кілометрів. І поки вирішення питання триває, Естонія взялася зміцнювати кордони самотужки. У планах - спорудження близько шестисот бетонних бункерів, зокрема, біля Чудського озера. За задумом, кожен міститиме по 10 солдатів на площі у 35 квадратних метрів. Аналогічні плани виношують і Латвія з Литвою. Адже залякування з москви в бік усього регіону лунали задовго до повномасштабного вторгнення в Україну, навіть попри членство в ЄС і НАТО.

Нинішня ситуація - це велика спокуса для росії напасти на країни НАТО. Рано чи пізно у кремлі побачать вікно можливостей і скористаються ним. Для стримування вже надто пізно, замість цього необхідно посилювати оборону, причому негайно.

Даля Грибаускайте, президент Литви (2009-2019):