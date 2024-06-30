Стало відомо, коли Фіцо повернеться до роботи після замаху на нього [ Редагувати ]
Голова уряду Словаччини Роберт Фіцо, ймовірно, скоро повернеться до роботи після замаху на нього, який стався у травні.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, пише Aktuality.
За його словами, Фіцо поступово відновлює здатність виконувати обов'язки прем'єр-міністра. Зокрема, він брав участь у підготовці до саміту ЄС.
Не можна сказати, що все йде за планом, – зазначив Каліняк, уточнивши, що замах вплинув на функціонування опорно-рухового апарату прем'єра.
Міністр оборони додав, що після цього інциденту з Фіцо країна посилить захист політиків і обмежить протести.
Найближчими днями, за словами Каліняка, прем'єр-міністр Словаччини повинен звернутися до громадськості, але поки невідомо, чи зробить він це особисто або через соціальні мережі, як це було на початку червня.
Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден після невдалих дебатів з Дональдом Трампом може залишити передвиборчі перегони лише в тому випадку, якщо таке рішення ухвалить його близьке оточення.
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