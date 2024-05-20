Замах на Фіцо: який стан у прем'єр-міністра Словаччини [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо залишається під наглядом медичного персоналу в Університетській лікарні імені Ф. Д. Рузвельта в Банській Бистриці.
Про це повідомляє Aktuality.
Лікарня Рузвельта в понеділок уранці дала коротку заяву про поточний стан прем'єр-міністра Роберта Фіцо.
Після сьогоднішньої консультації стан пацієнта стабільний. Його стан клінічно поліпшується, він спілкується, запальні показники повільно знижуються.
Питання про переведення прем'єр-міністра в інший медичний заклад поки що не розглядається.
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