Фестиваль польової кухні пам'яті загиблого кухаря Тараса Сича. У Вінниці провели масштабний фудфест. Відвідувачі могли придбати символічну тарілку і досхочу наїстися смачних страв, приготованих на вогнищі. А всі вторговані кошти організатори спрямували на потреби ЗСУ.

Центральний парк Вінниці. Тут зараз велелюдно і неймовірно смачно. Десятки кухарів у польових умовах готують різноманітні страви. У куточку пані Тетяни - вареники. За особливим рецептом.

У цьому фестивалі бере участь вже вдев'яте.

Тетяна, учасниця фестивалю:

Це вже така гарна традиція. Ми її не порушуємо і готуємо. Тільки в нас, декілька років поспіль, ми їх варимо і піджарюємо, тому що це смачніше. І багато чоловіків більше полюбляють зі шкварочками.

Відбою від охочих скуштувати - немає, каже Тетяна.

Тетяна, учасниця фестивалю:

Велика черга. Ну, зараз зможете побачити самі. Зараз підсмажимо, виставимо - і черга буде просто космічна.

А ця каша годзя має особливе значення для Вінниччини, каже пані Катерина.

Катерина, учасниця фестивалю:

Занесена до нематеріальної культурної спадщини Вінниччини. Вариться. Складається з картоплі, моркви, цибулі. Все кубиками. Додається капуста, огірочок. Робиться засмажка сала з м'ясом. Додається так само цибулька і морквинка. Все пережарюється і така в нас годзя виходить.

На додачу - святиня українського столу.

Чорний хліб із салом й часником.

Цей фестиваль у Вінниці започаткували 9 років тому на честь загиблого під Дебальцевим кухаря - Тараса Сича. Він був учасником Революції Гідності, а з початком російсько-української війни пішов добровольцем в АТО.

Євген Майданик, директор Вінницького міського палацу мистецтв:

Він принципово не брав до рук зброю. Але він завжди намагався бути в самих гарячих точках і допомагати. Чи парамедиком, чи готовлячи їжу. І от коли він готував їжу - в намет влучив снаряд. І він загинув. І коли ми були на похоронах - от тоді все зійшлось. Зробити фестиваль його імені. Який би зібрав військових кухарів, громадських кухарів і спробувати робити все, що можна готувати на відкритому вогні.

Участь у заході беруть військові польові кухні, волонтерські й громадські організації та навчальні заклади.

Євген Майданик, директор Вінницького міського палацу мистецтв:

Донат - 200 гривень. Ти отримуєш фестивальну тарілку. І ти з цією тарілкою можеш пробувати кожну страву, що забажаєш і що заманеться. В цьому році ми спільно з міжнародним об'єднаним фондом допомоги збираємо на РЕБи. Ми собі поставили таку амбітну мету. 10 РЕБів.

Крім смакування, вінничани могли опанувати навички управління дронами та отримати базові знання з військового вишколу і мінної безпеки.