У Франції 30 червня завершилося голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, у першому турі лідирує ультраправа партія "Національне об'єднання".

Про це повідомляє Le Figaro та BFM TV.

Францію очікує ще один тур виборів, і оскільки використовується мажоритарна система, результати другого туру можуть суттєво змінитися.

Згідно з екзитполом Ifop, партія "Національне об'єднання", формальним лідером якої є проросійська Марін Ле Пен, отримала підтримку 34,2% виборців. Ультраліва партія "Народний фронт" займає друге місце з 29,1% голосів. Партія президента Еммануеля Макрона посідає третє місце з 21,5% голосів.

За даними екзитполу Elabe для BFMTV, RMC і La Tribune, "Національне об'єднання" отримує трохи менше - 33% голосів. "Народний фронт" може розраховувати на 28,5% голосів, а коаліція Макрона - на 22%.

Явка у першому турі парламентських виборів у Франції стала найвищою у 21 столітті і, за попередніми даними, становить 69,7%.

Якщо "Національне об'єднання" збереже цей рівень підтримки у другому турі, то зможе здобути більшість у французькому парламенті.

Нагадаємо, парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ухвалила резолюцію, в якій визнала дії рф геноцидом українського народу. Крім того, вказується необхідність деколонізації країни-агресора.