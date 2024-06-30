Хто перемагає в першому турі парламентських виборів у Франції: екзитполи [ Редагувати ]
У Франції 30 червня завершилося голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, у першому турі лідирує ультраправа партія "Національне об'єднання".
Про це повідомляє Le Figaro та BFM TV.
Францію очікує ще один тур виборів, і оскільки використовується мажоритарна система, результати другого туру можуть суттєво змінитися.
Згідно з екзитполом Ifop, партія "Національне об'єднання", формальним лідером якої є проросійська Марін Ле Пен, отримала підтримку 34,2% виборців. Ультраліва партія "Народний фронт" займає друге місце з 29,1% голосів. Партія президента Еммануеля Макрона посідає третє місце з 21,5% голосів.
За даними екзитполу Elabe для BFMTV, RMC і La Tribune, "Національне об'єднання" отримує трохи менше - 33% голосів. "Народний фронт" може розраховувати на 28,5% голосів, а коаліція Макрона - на 22%.
Явка у першому турі парламентських виборів у Франції стала найвищою у 21 столітті і, за попередніми даними, становить 69,7%.
Якщо "Національне об'єднання" збереже цей рівень підтримки у другому турі, то зможе здобути більшість у французькому парламенті.
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