За місяць російські загарбники втратили понад 900 одиниць бронетехніки, серед якої 352 танки.

У червні втрати особового складу армії рф склали майже 34 тисячі осіб. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

Окрім цього, підрозділами Сил оборони знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ, зокрема:

352 танки

589 бойових бронемашин

1393 артилерійські системи

22 РСЗВ

58 засобів ППО

1 корабель

1758 одиниць автотехніки

284 одиниці спецтехніки

Також повідомляється, що українські оборонці збили три літаки, 997 БпЛА та 103 ракети.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ за добу знешкодили понад тисячу окупантів та 19 танків.