ЗСУ озвучили втрати рф у червні [ Редагувати ]
За місяць російські загарбники втратили понад 900 одиниць бронетехніки, серед якої 352 танки.
У червні втрати особового складу армії рф склали майже 34 тисячі осіб. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.
Окрім цього, підрозділами Сил оборони знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ, зокрема:
- 352 танки
- 589 бойових бронемашин
- 1393 артилерійські системи
- 22 РСЗВ
- 58 засобів ППО
- 1 корабель
- 1758 одиниць автотехніки
- 284 одиниці спецтехніки
Також повідомляється, що українські оборонці збили три літаки, 997 БпЛА та 103 ракети.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ за добу знешкодили понад тисячу окупантів та 19 танків.
по темі
Окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області
Від початку доби, 26 червня, на лінії фронту зафіксовано 36 бойових зіткнень
Впродовж дня російські загарбники намагаються вклинитися в оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів
Президент України Володимир Зеленський вирішив відправити у відставку командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля
З 10 червня 2024 року в Україні оновили правила рекрутингу для добровольців, які прагнуть долучитися до лав ЗСУ під час мобілізації