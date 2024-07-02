Міністерство у справах ветеранів України розподілило субвенції на виплату грошової компенсації для купівлі житла за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,7 млрд грн, які передбачені на 2024 рік. Про це повідомив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун за підсумками засідання Кабміну.

Сьогодні уряд затвердив цей розподіл, тож за рахунок розподілених коштів грошову компенсацію за житло цьогоріч отримають майже 2500 осіб.

Кошти на придбання житла отримають:

особи з інвалідністю внаслідок війни I - II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць;

особи з інвалідністю внаслідок війни I - II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав та члени сімей загиблих (померлих) таких ветеранів;

внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.

Мінветеранів зібрав від областей зведену інформацію про потребу на виплату грошової компенсації на придбання житла. Найближчим часом місцеві розпорядники коштів вже перераховуватимуть згідно з помісячним розписом грошову компенсацію на спеціальні рахунки одержувачів, які відкриті в Ощадбанку. Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному — за умови, що воно обов’язково введено в експлуатацію.

Уряду вдалося передбачити у держбюджеті на 2024 рік видатки в обсязі 5,7 млрд гривень на виплату грошової компенсації за житло. Це дасть можливість забезпечити житлом майже 2500 осіб, які перебувають в черзі на її виплату.

У 2023 році були розподілені 5,9 млрд грн на компенсацію понад 2,6 тис ветеранам війни та членам їх сімей. Вже 2155 з них придбали житло.