В очікуванні квадратних метрів. Родини військовослужбовців, що боронять країну, вже шостий рік чекають на житло. Хоча сплатили за нього ще до війни. Відповідно до Угоди з чернівецьким забудовником, помешкання мали здати в експлуатацію ще у 2021 році.

Проте, і досі жінки з дітьми живуть в орендованих квартирах, а будівництво "заморозили". Чому? Далі в матеріалі.

Олександр Соколюк показує квартиру, яку придбав для доньки та зятя-військовослужбовця. Вже п'ятий рік, як почалось будівництво, а житло досі без вікон, дверей і підлоги.

Олександр Соколюк, власник квартири:

Це квартира моєї доньки, яка мала зі своєю сім'єю проживати. На даний час з 21 року, у 2 кварталі. Пройшло 3 роки. Результат - на яву.

Майже сотня власників житла багатоквартирного будинку в Хмельницькому почуваються ошуканими. Людей обурює, що забудовник не виконує свої умови, і тому вийшли на мирну акцію. Представник будівельної компанії на зібрання не прийшов. Не відповідає і на дзвінки.

На жаль, трубку не взяли. Номер Дмитра Ігорьовича Пилипюка. Директора компанії забудовника "Будівельна група "Поділля"".

Більшість власників житла, це родини військовослужбовців, які нині боронять країну від ворога. У пані Юлії зять і чоловік на передовій.

Майя Прус, родичка власників житла:

У перший тиждень війни він добровільно приїхав з Германії й поїхав захищати свою державу. Зять також в мене на "нулю". Дочка - військовослужбовець, з маленькою дитиною в декреті. А квартири нам не здані. 3 роки нас "годують" обіцянками. Нам не здають. Нас постійно обманюють

Донька і син пані Наталії також придбали квартири у проблемному будинку. Син-медик нині на фронті.

Наталія Фасуляк, родичка власників житла:

Пішов добровольцем на війну. Він військовий медик. Підписав контракт до кінця війни. А будівництво спинилося. Він там рятує життя, а тут його обманюють.

Ще до повномасштабної війни ключі від квартир у двох секціях "Академмістечка" отримали родини прикордонників. Після цього будівництво "заморозили", а власникам осель не дають документи на право власності.

Неля, власниця квартири:

Проплата була здійснена повністю за всі квадратні метри. За квартиру, яка мала здатися у 21 році, щоб звертатися в суди, треба мати документи. Вони не надають нам документів, щоб показати, щоб зробити аудит будівництва.

Після нашої зйомки мирної акції ініціативну групу власників житла та всіх відповідальних за задачу об'єкта, запросили до мерії Хмельницького.

В'ячеслав Карпов, голова ініціативної групи власників житла:

Були представники інвесторів і була домовленість така, що почнуть роботи, і ми будемо зустрічатися раз в місяць. Будуть говорити, яка робота зроблена, і яку будуть планувати на наступний місяць.

На будівництві справді нарешті з'явились будівельники. Вставляють вікна, приступили до внутрішніх робіт.

Забудовник пообіцяв людям здати будинок до квітня 2025 року.