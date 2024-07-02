Шмигаль доповів Зеленському про роботу в регіонах [ Редагувати ]
У вівторок, 2 липня, президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо роботи в регіонах.
Була сьогодні тривала, дуже детальна доповідь глави уряду України. Зараз урядовці почали багато працювати в регіонах, зокрема і на Донеччині. Це те, про що ми говорили після моєї поїздки в область. Дуже багато проблем там - і соціальних, і суто інфраструктурних: вода, відбудова, забезпечення людей. Зараз за різними напрямами вже є проєкти рішень уряду - про те, що необхідно, і про те, що буде вирішено.
Зеленський додав, що так само урядовці продовжать роботу і в інших регіонах - усіх, які через війну мають особливу проблематику.
Раніше Шмигаль заявив, що Україна потребує до 30 млрд доларів щорічних інвестицій у наступні 10 років.
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