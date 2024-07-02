Сполучені Штати Америки нададуть Україні ракети для систем ППО в рамках нового пакету військової допомоги на 2,3 млрд доларів у прискореному режимі.

Про це під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє пресслужбу Пентагону.

За його словами, снаряди для ППО будуть доставлені українським військовим на лінію фронту у прискорені терміни, оскільки нещодавно США вирішили передавати Україні таке озброєння позачергово. Постачання іншим союзникам через це відкладатимуть.

Україна перебуває в жорсткій боротьбі з самого початку безрозсудної війни, яку вибрав путін (російський диктатор володимир путін - ред.). Кремль продовжує посилювати бомбардування ваших міст і мирних жителів. Але я, як і раніше, вражений майстерністю ваших військ, і ваші війська продовжують відбивати атаки росії із завзятістю, винахідливістю та мужністю.

Раніше 7 червня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги на суму $225 млн.

Газета Financial Times писала, що США, Ізраїль та Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми систем ППО Patriot.