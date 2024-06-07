У пʼятницю, 7 червня, американський лідер Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів. Про це повідомляє CNN.

Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував.

Офіційно зміст пакета було оприлюднено на сайті Міноборони США, зокрема туди увійшли:

ракети для ЗРК HAWK;

зенітні ракети Stinger;

боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;

155-мм гаубиці;

артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм калібру;

81-мм мінометні системи;

бронетранспортери M113;

причепи для перевезення важкої техніки;

прибережні та річкові патрульні катери;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

патрони до стрілецької зброї та гранати;

підривні боєприпаси;

прилади нічного бачення;

запчастини та інше допоміжне обладнання.

Перед цим видання Associated Press писало, що озброєння із нового пакета українська армія зможе зокрема застосувати для завдання ударів по "загрозам всередині росії, аби захистити місто Харків. Також для того, щоб зброя швидко потрапила на поле бою в Україні, її передадуть із наявних запасів США.

Раніше ми писали, чи зашкодить відсутність Джо Байдена на Глобальному Саміті миру в Швейцарії.