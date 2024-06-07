Байден оголосив про новий пакет зброї для України: що увійшло [ Редагувати ]
У пʼятницю, 7 червня, американський лідер Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів. Про це повідомляє CNN.
Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував.
Офіційно зміст пакета було оприлюднено на сайті Міноборони США, зокрема туди увійшли:
- ракети для ЗРК HAWK;
- зенітні ракети Stinger;
- боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;
- 155-мм гаубиці;
- артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм калібру;
- 81-мм мінометні системи;
- бронетранспортери M113;
- причепи для перевезення важкої техніки;
- прибережні та річкові патрульні катери;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- патрони до стрілецької зброї та гранати;
- підривні боєприпаси;
- прилади нічного бачення;
- запчастини та інше допоміжне обладнання.
Перед цим видання Associated Press писало, що озброєння із нового пакета українська армія зможе зокрема застосувати для завдання ударів по "загрозам всередині росії, аби захистити місто Харків. Також для того, щоб зброя швидко потрапила на поле бою в Україні, її передадуть із наявних запасів США.
Раніше ми писали, чи зашкодить відсутність Джо Байдена на Глобальному Саміті миру в Швейцарії.
по темі
Сполучені Штати Америки готують пакет військової допомоги для України на майже 300 млн доларів. Його планують виділити завтра
Президент США Джо Байден вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським за багатомісячну затримку у постачанні військової допомоги для України
Швеція передасть літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, який дасть Україні "абсолютно новий потенціал"
Позиція Сполучених Штатів щодо застосування американської зброї українськими військами по території росії залишається незмінною
Де взяти гроші, щоб відбудувати усе, що зруйнували росіяни? Один з варіантів - російські заморожені активи. Про все це детальніше - наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.