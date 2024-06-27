США, Ізраїль та Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми систем ППО Patriot. Про це пише Financial Times з посиланням на п'ять джерел, знайомих з переговорами. Хоча угода ще остаточно не погоджена, вона передбачає відправлення Patriot спочатку з Ізраїлю до США, а потім до України.

У квітні Ізраїль заявив, що почне виведення з експлуатації своїх восьми батарей Patriot, яким понад 30 років, і замінить їх на більш досконалі системи. Але наразі ці системи не були зняті з озброєння через побоювання, що напруженість у відносинах з проіранським шиїтським угрупуванням "Хезболла", яке знаходиться в Лівані, може перерости у повномасштабну війну.

Україна зараз має щонайменше чотири системи Patriot, які були надані США та Німеччиною. Київ неодноразово звертався з проханням надати саме такі системи для захисту від російських ракетних ударів.

Точна кількість ЗРК Patriot на озброєнні ізраїльської армії не розголошується. У травні Military Watch Magazine з посиланням на ЦАХАЛ повідомляв про рішення ізраїльського командування зняти з озброєння американські системи. Це сталося на тлі повідомлень про велику кількість "дружніх збитків" і менш ніж через місяць після масованого удару іранських безпілотників і ракет по єврейській державі.

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ЗРК Patriot (MIM-104) був розроблений наприкінці 1970-х американською оборонною компанією Raytheon. Такі комплекси можна застосовувати як засіб протиповітряної оборони (ППО) або протиракетної оборони (ПРО).

Батарея Patriot зазвичай складається з п'яти-восьми пускових установок з чотирма ракетами на кожній, радіолокаційного комплексу, а також пункту управління.

Як працює Patriot

Про те, що Україна найближчим часом отримає від партнерів нові системи ППО, президент України Володимир Зеленський оголосив 23 червня.