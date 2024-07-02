США незабаром оголосять новий пакет військової допомоги Україні на суму понад $2,3 млрд. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Вашингтоні, повідомляє "Голос Америки".

Глава Пентагону уточнив, що до пакету увійдуть "ракети для протиповітряної оборони, протитанкова зброя та інші критичні боєприпаси із запасів США".

Пакет нададуть Києву в рамках повноважень президента США, згідно з якими зброю, боєприпаси та обладнання надають з наявних запасів США для задоволення нагальних потреб України.

США також змінили послідовність виконання деяких замовлень іноземних покупців, що дозволило "закупити більше ракет для систем Patriot та NASAMS, які будуть надані за пришвидшеним графіком", зазначив Остін.

Зустріч глав Міноборони США та України відбулась у Вашингтоні за кілька днів до саміту НАТО, який цього року приймають США і на якому військова допомога Україні у захисті від російського вторгнення буде головним питанням порядку денного.

У зустрічі керівників оборонних відомств також взяв участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

7 червня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги на суму $225 млн.

Газета Financial Times писала, що США, Ізраїль та Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми систем ППО Patriot.