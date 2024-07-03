Україна не готова йти на компроміс з росією та поступатися своїми територіями, однак готова прислухатися до порад щодо встановлення "справедливого миру".

Про у коментарі агентству Reuters заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання про заяву кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він може швидко завершити війну в Україні.

Ми не готові йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей ... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету, — сказав Єрмак.

Його також запитали, як він оцінює можливість того, що Трамп зможе зупинити війну. Глава Офісу президента відповів: "Чесна відповідь — я не знаю. Подивимося".

Нагадаємо, раніше радники експрезидента США Дональда Трампа представили план, згідно з яким той у разі переобрання надаватиме Україні додаткову військову допомогу, тільки якщо Київ погодиться на переговори з москвою.