Уранці 3 липня російські військові вдарили по селищу Борова, що в Харківській області. Унаслідок атаки є загиблий та поранені.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти поцілили по будівлі селищної ради. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Ще дві людини постраждали — 50-річного чоловіка шпиталізували, а в 75-річної жінки гостра реакція на стрес.

За даними ОВА, упродовж минулої доби російські війська били по Харкову, а також по містах і селах області.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 2 липня, російська армія втратила вбитими та пораненими ще 1180 людей. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили приблизно 546 270.