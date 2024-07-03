російські війська вдарили по селищній раді в Боровій на Харківщині: є загиблий та поранені [ Редагувати ]
Уранці 3 липня російські військові вдарили по селищу Борова, що в Харківській області. Унаслідок атаки є загиблий та поранені.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти поцілили по будівлі селищної ради. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Ще дві людини постраждали — 50-річного чоловіка шпиталізували, а в 75-річної жінки гостра реакція на стрес.
За даними ОВА, упродовж минулої доби російські війська били по Харкову, а також по містах і селах області.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 2 липня, російська армія втратила вбитими та пораненими ще 1180 людей. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили приблизно 546 270.
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