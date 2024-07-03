Російські війська атакували Дніпропетровську область ракетою [ Редагувати ]
Ввечері, 2 липня, окупанти атакували Дніпропетровську область ракетою. Попри те, що ППО її збила, постраждали люди.
Про це повідомляє Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Постраждала 75-річна жінка, яку госпіталізували в стані середньої тяжкості. Зле через сильний стрес стало і 77-річному чоловіку. Йому надали необхідну меддопомогу, - розповів він.
Крім того, через атаку є й пошкодження житлових будинків.
В одному з райнів області побиті вікна, двері і дахи сімох приватних осель, - додав Лисак.
Російські війська з постійною періодичністю обстрілюють Дніпропетровську область і, зокрема, Дніпро.
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