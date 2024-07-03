Україна не готова йти на компроміс з росією та відмовлятися від своїх територій, щоб припинити війну. Але Україна прислухається до порад від союзників і партнерів, як досягти "справедливого миру". Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який перебуває у Вашингтона напередодні саміту НАТО, передає Reuters.

Відповідаючи на запитання щодо заяви кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він може "закінчити війну за 24 години", Єрмак відповів:

Ми не готові йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету.

За словами Єрмака, Україна лобіюватиме нову адміністрацію США, щоб та продовжувала надавати їй підтримку. Він зауважив, що Україна отримала двопартійну підтримку у Вашингтоні, а опитування показують, що більшість американців досі підтримують Україну після двох років війни.

Щодо президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада, Єрмак заявив:

Це буде рішення американського народу. Ми будемо поважати цей вибір.

Напередодні стало відомо, що США готують пакет військової допомоги Україні на $2,3 млрд.