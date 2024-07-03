Україна не готова йти на територіальні поступки заради припинення війни - Єрмак (відео) [ Редагувати ]
Україна не готова йти на компроміс з росією та відмовлятися від своїх територій, щоб припинити війну. Але Україна прислухається до порад від союзників і партнерів, як досягти "справедливого миру". Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який перебуває у Вашингтона напередодні саміту НАТО, передає Reuters.
Відповідаючи на запитання щодо заяви кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він може "закінчити війну за 24 години", Єрмак відповів:
Ми не готові йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету.
За словами Єрмака, Україна лобіюватиме нову адміністрацію США, щоб та продовжувала надавати їй підтримку. Він зауважив, що Україна отримала двопартійну підтримку у Вашингтоні, а опитування показують, що більшість американців досі підтримують Україну після двох років війни.
Щодо президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада, Єрмак заявив:
Це буде рішення американського народу. Ми будемо поважати цей вибір.
Напередодні стало відомо, що США готують пакет військової допомоги Україні на $2,3 млрд.
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"Великий успіх". Так очільник Офісу президента України Андрій Єрмак охарактеризував підсумки Глобального саміту миру, який завершився у Швейцарії. Також він наголосив, що світові лідери, які взяли участь у саміті зазначили - вірять у Формулу миру президента Зеленського
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