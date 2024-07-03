Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Євросоюзу, щоб зберегти свою роль транзитної країни та допомогти Європі забезпечити енергетичну безпеку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Bloomberg.

Угода про заміну російського газу на азербайджанський - "одна з пропозицій", які зараз обговорюються. Зараз "цим займаються члени Кабінету міністрів", заявив глава держави.

Зараз розглядаються альтернативні кроки, як ми можемо використати трубопровід з іншим постачальником газу, іншою країною. Переговори тривають.

Про те, що європейські урядовці обговорюють продовження транзиту блакитного палива через Україну, Bloomberg повідомив у червні.

Зеленський наголосив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт з російською федерацією.

Ми не хочемо, щоби вони заробляли тут гроші... Якщо це буде нормальний контракт на постачання неросійського газу до європейських країн, які нам симпатичні, то ми як майбутні члени ЄС, маємо підтримати наших друзів.

Прибутки від транзиту газу до ЄС у 2021 році становили майже $1 млрд.

У 2019 році "Нафтогаз" і "Газпром" підписали п'ятирічний контракт на транзит російського газу до ЄС. Його термін спливає наприкінці 2024 року, продовжувати його не планують.