"Контракт закінчується наприкінці наступного року": Україна може припинити транзит російського газу (відео) [ Редагувати ]
Наприкінці наступного року Україна може припинити транзит російського газу в Європу, оскільки закінчується термін дії угоди підписаної в 2019 році. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
У нас позиція на сьогодні проста. По-перше, жодних переговорів з росією двосторонніх ми вести не будемо. Це терорист, ворог, про це мови не йде. Контракт юридично закінчується наприкінці наступного року. Мені здається, що зараз зарано обговорювати питання щодо цього контракту. Але що є ключове.
Я дуже сподіваюся, що Європа побачила ціну залежності від російського газу. Вона побачила це торік, коли цінові коливання буди жахливі, це все впливало на платіжки для людей. Відповідно, зусилля урядів були спрямовані на те, щоб втримати ціни на ринку.
По-друге це монополія, це можливість політичного впливу на держави і можливість маніпуляції на ринках. Європа вже показала, що може відмовитись від російського газу.
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