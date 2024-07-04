росіяни втратили на війні в Україні понад 547 тисяч військових [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні за добу з 3 на 4 липня склали 1200 окупантів. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 547 470 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 65 артилерійських систем і 26 безпілотних літальних апаратів.
Про це йдеться у даних Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 547 470 (+1200) осіб ліквідовано;
- танків - 8132 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 15 600 (+17) од.;
- артилерійських систем - 14 777 (+65) од.;
- РСЗВ - 1115 од.;
- засоби ППО - 878 (+2) од.;
- літаків - 360 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 694 (+26) од.;
- крилатих ракет - 2342 (+6) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19 923 (+73) од.;
- спеціальної техніки - 2468 (+4) од.
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І просто зараз маємо змогу дізнатися більше про те, як діють сірі схеми. І хто допомагає росії купувати електроніку для своїх літаків за кордоном? Єлизавета Яковлева була на презентації звіту.