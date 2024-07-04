Втрати росії у війні в Україні за добу з 3 на 4 липня склали 1200 окупантів. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 547 470 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 65 артилерійських систем і 26 безпілотних літальних апаратів.

Про це йдеться у даних Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали: