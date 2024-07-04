Сили протиповітряної оборони знищили всі ударні безпілотники противника, які цієї ночі намагалися атакувати Київ, на підступах до столиці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Зазначається, що за попередньою інформацією, обійшлося без жертв та руйнувань.

В Києві, попередньо, без жертв та руйнувань. Життєдіяльність міста не порушена, - йдеться в повідомленні.

Представник адміністрації поінформував, що противник запустив дрони з території російської Курської області, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків.

Але завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів. Силами та засобами ППО БпЛА ворога були знищені на підступах до столиці, - розповів чиновник.

Він додав, що точний тип ворожих повітряних цілей буде названий пізніше - у звіті командування Повітряних сил ЗСУ.