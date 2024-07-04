ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру на вигідніші позиції, - ОСУВ "Хортиця" [ Редагувати ]
Українські військові відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, зайнявши більш вигідні позиції. Проте ворог продовжує чинити тиск.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
Мікрорайон "Канал", в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно. Адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції, - розповів він.
Однак, за даними спікера, там ворог не припиняє своїх активних бойових дій.
У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати кілька уже місяців поспіль, - взяти місто Часів Яр. Намагання його є повісити своє триколорне ганчір'я, - зазначив Волошин.
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