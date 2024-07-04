Українські військові відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, зайнявши більш вигідні позиції. Проте ворог продовжує чинити тиск.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Мікрорайон "Канал", в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно. Адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції, - розповів він.

Однак, за даними спікера, там ворог не припиняє своїх активних бойових дій.