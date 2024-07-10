Україна прискорила ліквідацію російських кораблів у Чорному морі - британська розвідка [ Редагувати ]
Дві третини успішних атак України на кораблі російського флоту у Чорному та Азовському морях сталися за останній рік.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).
У повідомленнях відкритих джерел йдеться, що в період з лютого 2022 року по червень 2024 року українські сили пошкодили або знищили 26 кораблів ВМС Росії, які діяли в Чорноморському регіоні.
За даними британської розвідки, удари сталися у північному регіоні Чорного моря та в Азовському морі.
"За останній рік спостерігалося збільшення частоти та рівня збитків від атак у районі Кримського півострова, причому майже дві третини ударів сталися саме за цей період", - зазначають у Міноборони Британії.
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