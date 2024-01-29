У медичній сфері термін «сурогатне материнство» також може звучати як in vitro fertilization (у пробірці)

За інформацією ВООЗ (згідно з опублікованими нею результатами досліджень у 2023 році), глобальний показник безпліддя у світі становить 17,5% (з ним стикався кожен шостий дорослий). Втім наука має інструменти впливу на ситуацію. Ними є репродуктивні технології, в тому числі сурогатне материнство. Що це таке, як відбувається, розповідаємо далі.

Процедура сурогатного материнства

Сурогатне материнство – специфічна операція. Під час неї в організм жінки, яка буде виношувати дитину, переносять ембріон. Він утворений з яйцеклітини іншої жінки. У лоні замінної мами він розвивається, зростає, перетворюється у плід і народжується.

Майбутній малюк і сурогатна мама не пов’язані генетично. Організм останньої використовують, щоб дати можливість з’явитися на світ новій людині, коли це не можуть зробити рідні батьки.

У медичній сфері термін «сурогатне материнство» також може звучати як in vitro fertilization (у пробірці). Це один із варіантів екстракорпорального (штучного) запліднення (з’єднання жіночої яйцеклітини та чоловічого сперматозоїда поза людським організмом).

Сурогатне материнство (замінне) слугує допоміжною методикою репродуктивної технології. Втім воно вирішує не стільки медичну проблему безпліддя, скільки допомагає розв’язати соціальну. Для чималої кількості пар – це єдиний шанс мати власну дитину. Жінка та чоловік у такому подружжі зможуть відчути себе повною сім’єю, пізнати радість батьківства, зберегти родину. Неможливість мати дітей є однією з причин, хоч і не головною, руйнації шлюбів. За даними статистики, станом на 2021 рік в Україні кожна п’ята пара була безплідною. Працює сурогатне материнство в Україні з 2013 року цілком законно. Воно має дві складові: медичну та юридичну.

Етапи реалізації програми

У процесі штучного запліднення беруть участь троє людей: подружжя та жінка, яка погоджується виносити чужу дитину. Перший етап – підготовчий. З’ясовують: чи генетично сумісні батьки майбутньої дитини та сурогатна мама.

Батьки надають довідки від вузьких спеціалістів:

репродуктолога;

уролога (чоловіки);

гінеколога (жінки);

терапевта;

психолога.

Також здають біологічний матеріал, на основі якого клінікою, яка проводитиме штучне запліднення, буде підібрана сурмама. Останню не менш ретельно перевіряють на міцність здоров’я. Вимоги до неї навіть більші, ніж до батьків, бо ж їй доручили виносити і народити здорову дитину.

Наступний етап – безпосереднє перенесення ембріона. Для цього як генетична, так і сурогатна мама повинні бути в одному періоді менструального циклу. За допомогою медицини лікарі синхронізують їх та готують ембріон (або кілька) до перенесення. Не використані ембріони заморожують для можливих наступних спроб за необхідності.

Третій – ведення вагітності. Під час гестації сурмама виконує приписи та проходить дослідження розвитку плода, що й звичайна жінка при надії, лікарі контролюють її стан і стан дитини. Спільно з медиками батьки вирішують, як і де народжуватиметься дитина, буде вона на грудному чи на штучному вигодовуванні.

Правові аспекти

Юридичний супровід замінного материнства не менш важливий. Щоб все було законне, сурогатна мама має надати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний податковий номер;

свідоцтво про народження дитини (дітей);

свідоцтво про шлюб або розлучення.

Серед базових вимог – вік від 19 до 36 років, українське громадянство. У разі перебування у шлюбі потенційна сурмама має запевнити (документально) про згоду її чоловіка на процедуру.

Перед тим як наважитися на сурогатне материнство, жінка ознайомлюється з текстом угоди про послугу. В документі фіксуються деталі процесу. В залежності від ситуації генетичні батьки та потенційна сурогатна мама можуть внести до нього додаткові вимоги та гарантії. Після народження дитини сурогатна мама підписує папери установленого зразка про визнання батьківства за людьми, дитину яких вона виносила.

Законодавче підґрунтя процедури

Україна – одна з небагатьох країн, де сурогатне материнство дозволено. Легалізоване саме гестаційне материнство (коли наявний генетичний зв’язок між подружжям, яке вирішило залучити на допомогу замінну маму, і дитиною). Тобто сурмама не має генетичного зв'язку з дитиною.

Сурогатне материнство регулюються Сімейним і Цивільним кодексами, законом про громадянство, урядовими нормативними документами. Передбачено, що після народження з використанням допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя. Вони мають забрати немовля з пологового будинку. Саме їх внесуть до державних реєстрів і впишуть як людей, що дали дитині життя. Ніде інформація про спосіб народження не фіксується. Це певного роду таємниця, конфіденційна інформація.

Хто стає сурогатною мамою?

Відповідно за українського законодавства, статус сурмами може отримати винятково повнолітня дієздатна жінка з позитивним резус-фактором, яка має мінімум одну власну дитину, причому здорову.

Перш ніж бути заплідненою, сурогатна мама повинна пройти медичне обстеження й довести відсутність наступних інфекційних хвороб, які можуть передаватися плоду, або становити ризик для самої жінки:

сифіліс;

вірус імунодефіциту людини;

гепатит C і B;

токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірус, герпес.

Також визначають схильність до кровотеч та ризик тромбозів (коагулограма). Досліджують стан ферментної системи та обміну речовин, проводять аналізи на наявність небезпечних бактерій та мікроорганізмів. Додатково проводять цитологію шийки матки. Загальний аналіз сечі та крові, флюорографія – базові. Це основні етапи, які має пройти сурогатна мама.

Сурогатна мама в центрі «Артеміда»

З даною репродуктивною технологією, що здатна подарувати щастя батьківства бездітним парам, клініка працює з 2013 року. За цей час понад 5000 сімей змогли народити дитину, і більш як 6000 жінок взяли участь у програмі сурогатного материнства в якості допоміжної ланки.

До 80% жінок стали сурогатними мамами у Центрі двічі – це найкраще свідчення високого рівня медичних послуг, потужного юридичного захисту сторін процесу. Інші переваги співпраці з клінікою:

Своєчасність виплати винагороди за сурогатне материнство. Безоплатне складання тексту угоди, де врегульовані інтереси сторін. Обов’язкове страхування здоров’я та життя сурмами. Психологічна підтримка сурогатної мами на всьому етапі дії програми. Супровід 24/7 персонального медичного координатора.

Перший крок – надання консультації. Записатися на неї можна онлайн на сайті центру сурогатного материнства «Артеміда» будь-яким зручним способом з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 20:00.