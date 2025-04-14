Росія "зробила помилку", коли завдала ракетного удару по Сумах, внаслідок чого загинуло щонайменше 34 людини. Про це президент США Дональд Трамп заявив на борту літака Air Force One.

Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ.

Глава Білого дому не уточнив, хто саме сказав йому про помилку. Водночас Трамп знову повторив, що якби він був президентом, то не дозволив би почати війну.

Я думаю, що вся війна - це жахлива річ. Я вважаю, що розв'язання цієї війни є зловживанням владою. Якби я був президентом, ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну. Ця війна - це ганьба.

На прохання пояснити, що він має на увазі під "помилкою" росії, Трамп відповів: "Вони зробили помилку. Я вважаю, що так і було - подивіться, ви можете запитати їх".

За останніми даними ДСНС України, внаслідок обстрілу в Сумах загинуло 34 людини, 117 постраждали. Серед загиблих та постраждалих є діти.