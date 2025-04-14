"Це жахливо, вони зробили помилку": Трамп відреагував на удар по Сумах [ Редагувати ]
Росія "зробила помилку", коли завдала ракетного удару по Сумах, внаслідок чого загинуло щонайменше 34 людини. Про це президент США Дональд Трамп заявив на борту літака Air Force One.
Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ.
Глава Білого дому не уточнив, хто саме сказав йому про помилку. Водночас Трамп знову повторив, що якби він був президентом, то не дозволив би почати війну.
Я думаю, що вся війна - це жахлива річ. Я вважаю, що розв'язання цієї війни є зловживанням владою. Якби я був президентом, ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну. Ця війна - це ганьба.
На прохання пояснити, що він має на увазі під "помилкою" росії, Трамп відповів: "Вони зробили помилку. Я вважаю, що так і було - подивіться, ви можете запитати їх".
За останніми даними ДСНС України, внаслідок обстрілу в Сумах загинуло 34 людини, 117 постраждали. Серед загиблих та постраждалих є діти.
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