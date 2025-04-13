Російська окупаційна армія атакувала Суми двома ракетами: перша влучила в одну з будівель університету, друга розірвалась у повітрі над вулицею. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Станом на цей час відомо про 34 убитих людини. Мої співчуття всім рідним та близьким. Це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю - одна з будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею.

117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка двадцять п'ятого року народження. Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати...

Удар прийшовся просто по центру міста. У Вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке", - сказав український лідер.

Зеленський повідомив, що сьогодні багато лідерів держав і дипломатів засудили російський удар.

"Уже є заяви лідерів і голів урядів Франції, Британії, Німеччини, Данії, Фінляндії, Польщі, очільників Євросоюзу, держав Балтії - Литва, Латвія, Естонія; я вдячний прем'єр-міністрам Хорватії та Болгарії, Президентці Молдови, Прем'єр-міністру Нідерландів, Президенту Словаччини, Прем'єр-міністру Швеції", - заявив президент.