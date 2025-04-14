В Одесі внаслідок атаки російських "шахедів" ввечері у неділю, 13 квітня, в одному з медичних закладів пошкоджене перекриття та скління, понівечено операційну. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Внаслідок атаки ударних безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали".

Крім того, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автівки.

Наразі відомо про 5 постраждалих. Їм надається необхідна медична допомога", - написав Труханов.