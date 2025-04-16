Держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець Дональда Трампа по Близькому Сходом Стів Віткофф найближчим часом відвідають Париж, де обговорять з владою Франції можливість припинення війни в Україні, пише Politico.

За даними джерел видання, які побажали зберегти анонімність, Рубіо зустрінеться з главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро, а Віткофф - з французьким президентом Еммануелем Макроном.

Іншими важливими темами переговорів у Франції стане Іран та тарифи на імпорт у США.

Макрон очолює європейську ініціативу щодо забезпечення гарантій Україні після припинення бойових дій, включаючи розгортання військ для контролю за дотриманням умов мирної угоди.

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Віткофф раніше кілька разів приїжджав до росії для зустрічей з володимиром путіним. Рубіо очолював делегацію США на переговорах із Росією в Ер-Ріяді. 15 квітня Віткофф заявив, що США та росія "просуваються" в укладанні угоди з росією щодо війни в Україні. За його словами, відносинам двох країн можна надати нової форми через "переконливі комерційні можливості".

Раніше повідомлялося, що якщо до кінця квітня домовленості про припинення вогню в Україні не буде досягнуто, президент США Дональд Трамп може запровадити додаткові санкції проти росії.

Нагадаємо, що Віткофф порадив Трампу визнати російськими окуповані українські регіони.