Кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа радять йому скептично ставитися до зусиль кремлівського режиму прагнення Москви до миру з Україною. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на джерела в адміністрації США.

За їхніми словами, володимир путін поки що не виявив справжнього інтересу до припинення бойових дій.

Як уточнили співрозмовники видання, група, до якої входять держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник щодо України Кіт Келлог, рекомендувала Трампу виявляти велику обережність у відносинах з президентом рф і зайняти жорсткішу позицію щодо вимог москви про територіальні поступки з боку Києва.

Однак, за словами джерел видання, президент США, як і раніше, підтримує спецпредставника Стіва Віткоффа, який вважає, що володимир путін хоче укласти мирну угоду.

15 квітня спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що США та росія "просуваються" в укладанні угоди з росією щодо війни в Україні. За його словами, відносинам двох країн можна надати нової форми через "переконливі комерційні можливості".

Раніше, за словами джерел видання Axios, повідомлялося, що якщо до кінця квітня домовленості про припинення вогню в Україні не буде досягнуто, президент США Дональд Трамп може запровадити додаткові санкції проти росії.

Нагадаємо, що Віткофф порадив Трампу визнати російськими окуповані українські регіони.