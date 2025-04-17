Визначились усі учасники play-off НХЛ [ Редагувати ]
Стали відомі усі учасники play-off Національної хокейної ліги (НХЛ). Розіграш Кубка Стенлі розпочнеться 19 квітня.
Останнім до play-off вийшов клуб "Монреаль Канадієнс", який обіграв у домашньому матчі "Кароліна Харрікейнс" з рахунком 4:2. Ця перемога гарантувала "Монреалю" восьме місце у турнірній таблиці Східної конференції. Команда вперше з 2021 року візьме участь у розіграші Кубка Стенлі.
Пари 1/8 фіналу від Східної конференції виглядають так:
- "Вашингтон Кепіталс" - "Монреаль Канадієнс",
- "Торонто Мейпл Ліфс" - "Оттава Сенаторс",
- "Тампа-Бей Лайтнінг" - "Флорида Пантерс",
- "Кароліна Харрікейнс" - "Нью-Джерсі Девілс".
Вчора визначилися останні учасники play-off від Західної конференції - "Міннесота Вайлд" і "Сент-Луїс Блюс".
Пари 1/8 фіналу від Західної конференції:
- "Вінніпег Джетс» - "Сент-Луїс Блюс",
- "Вегас Голден Найтс" - "Міннесота Вайлд",
- "Даллас Старс" - "Колорадо Евеланш",
- "Лос-Анджелес Кінгс" - "Едмонтон Ойлерс".
Чинним володарем Кубка Стенлі є клуб "Флорида Пантерс". У фінальній серії до чотирьох перемог команда обіграла "Едмонтон Ойлерс" з рахунком 4:3.
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