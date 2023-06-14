Клуб "Вегас Голден Найтс" обіграв "Флориду Пантерз" з рахунком 9:3 у п'ятому матчі фінальної серії плей-офф Національної хокейної ліги (НХЛ) і завоював Кубок Стенлі.

У складі "Вегаса" шайби закинули Марк Стоун (12-а, 38-а та 55-а хвилини), Ніколас Хаг (14), Алек Мартінес (31), Райллі Сміт (33), Майкл Амадіо (40), Іван Барбашев (49) та Ніколя Руа (59). У "Флориди" - Аарон Екблад (23), Сем Райнхарт (49) і Сем Беннетт (52).

Рахунок у серії до чотирьох перемог став 4:1 на користь "Вегаса", який вперше у своїй історії став чемпіоном НХЛ.

"Вегас Голден Найтс" виступає у НХЛ з сезону 2017/18. У своєму першому ж сезоні клуб дістався фіналу Кубка Стенлі, де поступився "Вашингтон Кепіталз".