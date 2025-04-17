На екзопланеті K2-18b може бути життя

Команда вчених з Кембриджського університету знайшла докази позаземного життя. Про неї свідчать органічні сполуки в атмосфері екзопланети K2-18b. Планета розташована в сузір'ї Лева на відстані 124 світлових років від Землі.

"На Землі диметилсульфід і диметилдисульфід виробляються лише життям, переважно мікробним - таким, як морський фітопланктон. Хоча невідомий хімічний процес може бути джерелом цих молекул в атмосфері K2-18b, результати є найвагомішим доказом того, що життя може існувати на планеті за межами нашої сонячної системи", - йдеться у статті на порталі університету.

Для проведення дослідження також залучали дані американського космічного агентства NASA.

У 2023 році за допомогою телескопа "Джеймс Вебб" NASA зафіксувала в атмосфері К2-18b присутність метану та вуглекислого газу. Це був перший випадок виявлення молекул на основі вуглецю в атмосфері екопланети.

"Важливо, щоб ми були глибоко скептично налаштовані щодо власних результатів, тому що лише шляхом повторних досліджень ми зможемо досягти точки, в якій будемо впевнені у них", - заявив керівник дослідження, професор Кембриджського університету Нікку Мадхусудхан.

Незважаючи на масштаб отриманих результатів, потрібно отримати більше даних, щоб стверджувати про наявність позаземного життя, додав Мадхусудхан.

Нині ймовірність випадкового походження органічних сполук становить 0,3%. Щоб визнати за ними статус наукового відкриття, показник має опуститися нижче за 0,00006%.