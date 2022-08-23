NASA опублікувало нові фото Юпітера з телескопа "Джеймс Вебб" [ Редагувати ]
Орбітальний телескоп "Джеймс Вебб" надіслав нові знімки Юпітера з високим рівнем деталізації. На фото, опублікованих на сайті NASA, можна побачити полярні сяйва, тумани та шторми на поверхні планети.
Оскільки телескоп дивиться на Всесвіт у невидимому для людини інфрачервоному світлі, кольори цих зображеннях перетворюються з допомогою фільтрів.
Велика червона пляма Юпітера - це гігантський шторм, здатний поглинути Землю, на знімку він здається білим, оскільки відбиває багато сонячного світла.
Нагадаємо, що телескоп NASA створив перше детальне зображення далекого всесвіту.
по темі
Частковий успіх наступу російських військ на Миколаївщині полягає в тому, що їм вдалося зайти на край села Благодатне. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім
Найближчим часом у Росії очікується серія терактів з масовими жертвами серед цивільних, організованих ФСБ. Про це написав у Twitter секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов
Видання наводить слова неназваного високопосадовця Пентагону. 19 серпня він заявив, що США деякий час таємно постачали Україні високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM), які використовуються для наведення на радарні системи
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у віддаленому районі Дніпра зруйновано будинок та пошкоджено автомобілі. Але декілька ракет збило ППО
Щодня російські окупанти проводять різноманітні провокації з Запорізькою атомною електростанцією