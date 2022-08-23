Орбітальний телескоп "Джеймс Вебб" надіслав нові знімки Юпітера з високим рівнем деталізації. На фото, опублікованих на сайті NASA, можна побачити полярні сяйва, тумани та шторми на поверхні планети.

Оскільки телескоп дивиться на Всесвіт у невидимому для людини інфрачервоному світлі, кольори цих зображеннях перетворюються з допомогою фільтрів.

Велика червона пляма Юпітера - це гігантський шторм, здатний поглинути Землю, на знімку він здається білим, оскільки відбиває багато сонячного світла.

Нагадаємо, що телескоп NASA створив перше детальне зображення далекого всесвіту.