Американські переговорники представили у Парижі союзникам план щодо припинення війни в Україні, який передбачає збереження за росією окупованих територій. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на європейських чиновників.

Також США запропонували:

пом'якшити санкції, у тому числі європейські, проти росії;

зняти з порядку денного прагнення України вступити до НАТО.

Озвучені пропозиції дозволять "фактично заморозити війну", зазначає агентство. Київ уже погодився на припинення вогню, і його позиція полягає в тому, що кремлівський режим має погодитись на нього, перш ніж обговорювати інші питання.

Росія пов'язала зусилля щодо припинення бойових дій зі зняттям економічних санкцій і вимагає призупинення поставок зброї в Україну як умову припинення вогню.

Інші подробиці обговорень джерела Bloomberg уточнити відмовились, пославшись на конфіденційний переговорний характер.

17 квітня у Парижі США провели кілька зустрічей з представниками України та європейських країн. До американської делегації увійшли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф і спецпредставник президента по Україні Кіт Келлог.

Україну на переговорах представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. Зустріч делегацій відбулася за участю президента Франції Емманюеля Макрона.

Американські представники у Парижі заявили, що хочуть досягти повного припинення вогню в Україні впродовж кількох тижнів. При цьому європейські чиновники заявили, що переговори не матимуть сенсу, якщо кремлівський режим не погодиться припинити бойові дії. Величезне значення має надання Україні гарантій безпеки, щоб російська агресія не повторилася.