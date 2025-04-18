Росія може отримати деякі з окупованих українських регіонів, на визнанні яких у своєму складі вона наполягає, але не всі. Про це заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Він зазначив, що володимир путін під час їхніх зустрічей (третя відбулася 11 квітня - ред.) "був зациклений" на українських землях. Віткофф вважає, що Україні, можливо, буде менш важливим, що станеться з регіонами, якщо вони російськомовні.

У цих регіонах зацікавлена ​​і росія та Україна. Але якщо частина з них переважно російськомовні, то, можливо, Україну вони можуть менше хвилювати?

Як писала західна преса, раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив Дональду Трампу, що найшвидшим способом домогтися припинення вогню в Україні буде визнання російськими окуповані райони Донеччини, Луганщини, Херсонської, Запорізької областей та Криму.

Висловлена Віткоффом ​​позиція шокувала багатьох урядовців національної безпеки США. Вони назвали його риторику надто різким поворотом у бік Москви.

Раніше президент Зеленський сказав, що заява спецпосланця президента США Стіва Віткоффа про "референдуми" росії на окупованих територіях України співпадає з меседжами кремля.