Путін "зациклений" на українських землях і хоче отримати російськомовні регіони - Віткофф [ Редагувати ]
Росія може отримати деякі з окупованих українських регіонів, на визнанні яких у своєму складі вона наполягає, але не всі. Про це заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю The Wall Street Journal.
Він зазначив, що володимир путін під час їхніх зустрічей (третя відбулася 11 квітня - ред.) "був зациклений" на українських землях. Віткофф вважає, що Україні, можливо, буде менш важливим, що станеться з регіонами, якщо вони російськомовні.
У цих регіонах зацікавлена і росія та Україна. Але якщо частина з них переважно російськомовні, то, можливо, Україну вони можуть менше хвилювати?
Як писала західна преса, раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив Дональду Трампу, що найшвидшим способом домогтися припинення вогню в Україні буде визнання російськими окуповані райони Донеччини, Луганщини, Херсонської, Запорізької областей та Криму.
Висловлена Віткоффом позиція шокувала багатьох урядовців національної безпеки США. Вони назвали його риторику надто різким поворотом у бік Москви.
Раніше президент Зеленський сказав, що заява спецпосланця президента США Стіва Віткоффа про "референдуми" росії на окупованих територіях України співпадає з меседжами кремля.
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Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив Дональду Трампу, що найшвидшим способом домогтися припинення вогню в Україні буде визнання російськими окуповані райони Донечини, Луганщини, Херсонської та Запорізької областей.